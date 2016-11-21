اللواء عسيري: 113 اختراقا على الحدود السعودية

قال اللواء أحمد عسيري المتحدث باسم قوات التحالف العربي، إن عدد الاختراقات التي ارتكبتها الميليشيات الحوثية وأعوانهم منذ بداية الهدنة بلغ نحو 501 اختراق، 80 في المائة منها في الداخل اليمني.

وأوضح عسيري لصحيفة ”الاقتصادية" السعودية أن الاختراقات أتت منذ الساعات الأولى من الهدنة، وشملت خروقات في الداخل اليمني وعلى قطاعي نجران وجازان في الحدود السعودية، حيث بلغت 113 اختراقا داخل المملكة.

وأشار المتحدث باسم قوات التحالف العربي، إلى أن الميليشيات الحوثية أطلقت النار 76 مرة قي قطاع نجران، و37 اختراقا في قطاع جازان، وذلك قبل ساعات من نهاية الهدنة.

ولفت إلى أن الداخل اليمني شهد 388 اختراقا، حيث شهدت تعز 193 اختراقا كأكثر المدن اختراقات من قبل الميليشيات الحوثية، تليها الجوف بـ 69 اختراقا، ومأرب بـ49 اختراقا، وصنعاء بـ21 اختراقا، والضالع بـ10 اختراقات، والبيضاء بتسع اختراقات، و32 اختراقا في محافظة حجة، وثلاث اختراقات في إب، كما أطلقت الميليشيات الحوثية صاروخا بالستيا البارحة، باتجاة معسكر صحن الوطن بمأرب، ولم يتم اعتراضه وسقط بالقرب من المعسكر.

وأكد اللواء عسيري رصد قوات التحالف الخروقات وتوثيقها وإبلاغ الجهات المعنية بها وعلى رأسها الأمم المتحدة، مؤكدا رد قوات التحالف بحسب ما تقتضية الحالة.

وكانت الهدنة، بدأت بتطبيق وقف لإطلاق النار في اليمن لمدة 48 ساعة أعلنته قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، حيث نص إعلان قيادة التحالف على أن الهدنة قابلة للتمديد بشكل تلقائي في حال التزام ميليشيات الحوثي والقوات الموالية لها بها.

وجاء إعلان قيادة قوات التحالف وفقا لرسالة تلقاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من عبدربه منصور الرئيس اليمني، تشير إلى أن ذلك قد تقرر تجاوبا مع جهود الأمم المتحدة والجهود الدولية لإحلال السلام في اليمن، وبذل الجهد لإدخال وتوزيع أكبر قدر من المساعدات الإنسانية والطبية للشعب اليمني.