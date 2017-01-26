القوات المسلحة تعثر على أسلحة بمعسكر الدفاع الجوي بالمخا بعد تحريره

عثرت القوات المسلحة اليمنية على أسلحة وذخائر من معسكر الدفاع الجوي واللواء 170 في مدينة المخا غرب تعز بعد السيطرة عليه وتحريره من قبضة مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية.





وتظهر الصور التي نشرها ناشطون صواريخ قامت القوات الشرعية بتفكيك عدد منها تحسبا لوضعها قيد التفخيخ من قبل المليشيات.





ويقع المعسكر شرق المخا وسيطرت عليه قوات الشرعية خلال المعارك التي بدأت مطلع الشهر الجاري.





من جانبه، قال نائب رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الوطني اللواء ركن أحمد سيف اليافعي، إن قوات الجيش والمقاومة بانتظار أوامر القيادة العليا للبدء بالمهمة التالية وهي تحرير محافظة الحديدة الواقعة (غرب اليمن)، وفقاً لتصريح صحفي.





وجاءت تصريحات اليافعي، بشأن مهمة تحرير الحديدة، عقب نجاح عملية "الرمح الذهبي" التي نفذتها قوات الجيش والمقاومة بإسناد كبير من قوات التحالف العربي في تحرير الشريط الساحلي الغربي الممتد من باب المندب إلى المخا.







