اللجنة الأمنية بتعز تقر استدعاء قادة فصائل المقاومة لمناقشة إلغاء جميع مسمياتها





أقرت اللجنة الأمنية في محافظة تعز استدعاء قادة الفصائل والمجاميع المسلحة التابعة للمقاومة الشعبية وإلغاء جميع المسميات، واعتماد التسمية وفق الألوية العسكرية فقط.

وفي الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس برئاسة قائد حور تعز خالد فضل " تم تشكيل لجنة للتحقيق بما حدث يوم 24 ن ‏يناير الجاري، إثر قيام مجاميع مسلحة باقتحام ‏مقرات أمنية في المحافظة".

وأقر الاجتماع وتسليم قلعة القاهرة ومبنى ‏الأمن السياسي لعمليات محور تعز، ونقطة الهنجر للواء 17 مشاة ‏والحملة الأمنية.

وكلفت اللجنة الأمنية السلطة ‏المحلية في المحافظة بترتيب الإيرادات وتنسيق ‏الصرف فيها للحملة الأمنية.

حضر الاجتماع وكلاء المحافظة رشاد الأكحلي و ‏محمد عبدالعزيز الصنوي، وكذلك العقيد عبده البحيري رئيس شعبة ‏الاستخبارات العسكرية، ومدير أمن تعز العميد محمود ‏المغبشي، والعقيد عدنان رزيق رئيس عمليات المحور، ‏والعميد الركن عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع، ‏والعميد الركن طاهر العزاني قائد اللواء 170 دفاع ‏جوي ، والعقيد عبده حمود رئيس عمليات اللواء 17 ‏مشاه.