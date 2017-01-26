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وزير الأوقاف: مليشيات الحوثي فجرت 299 مسجدا في جميع المحافظات

الخميس 26 يناير 2017 05:03 م الصحوة نت -متابعات
وزير الأوقاف: مليشيات الحوثي فجرت 299 مسجدا في جميع المحافظات


قال وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية "أن أكثر من 299 مسجداً تم تفجيرها، و 24 مسجداً تعرضت لأضرار بليغة، فيما حولت الميليشيات 146 مسجداً إلى ثكنات عسكرية للقتل والتدمير وتخزين السلاح من قبل ميلشيات الحوثي".


جاء ذلك خلال لقاء اليوم الخميس مع مفتي عام المملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء الشيخ عبد العزيز آل الشيخ في الرياض واستعرض الوزير ما تعرضت له المساجد والمراكز الدينية من تدمير ونهب وتفجير من قبل مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.


وثمن الوزير عطية مواقف المملكة العربية السعودية قيادة وحكومة وشعبا وعلماء، مع الحكومة الشرعية بقيادة الرئيس هادي مشيدا برعاية ودعم الأشقاء في المملكة لبرنامج " تواصل علماء اليمن"، والذي توج بإعداد "ميثاق العلماء".


ولفت وزير الأوقاف الى عمق العلاقات الأخوية بين اليمن والمملكة، وما يربطهما من أواصر الجوار والقربى، واللغة، والدين، ويجمعهما المصير الواحد، الذي توج بعاصفة الحزم لإنقاذ الشعب اليمني من التدخل الإيراني.


من جانبه أكد الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، على حرص المملكة على الوقوف مع اليمن ضد الانقلابيين، إلى أن يصل إلى بر الأمان، موضحا أن الطائفية تمثل خطراً عظيماً على البلدان الإسلامية، كما رأينا أثار ذلك في سورية والعراق، ويحاولون الآن نشرها في اليمن.


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