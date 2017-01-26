جلسة مرتقبة اليوم الخميس لمجلس الأمن حول اليمن

من المتوقع أن يقدم المبعوث الأممي الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ إحاطة خلال جلسة خاصة لمجلس الأمن، اليوم الخميس، يناقش فيها تطورات الوضع في اليمن.

وسيتحدث ولد الشيخ عن نتائج زياراته التي شملت الرياض، والدوحة، ومسقط، وعدن، وصنعاء، ورؤيته لاستئناف المشاورات اليمنية.

وكان قد التقى ولد الشيخ بالرئيس هادي في العاصمة المؤقتة عدن وناقش معه سبل استئناف المشاورات اليمنية.

وجدد الرئيس هادي تمسك الحكومة بالمرجعيات المتفق عليها كأساس لأي حل قادم.

وعقب زيارة ولد الشيخ الى صنعاء اعترضت الحكومة على بعض لقاءاته وقالت انها تتناقض مع مهمته كمبعوث أممي الى اليمن وذلك بعد لقاءه بوزير خارجية الانقلابييين هشام شرف.