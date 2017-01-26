اغتيال مدير شرطة إب برصاص مجهولين في مأرب





اغتال مسلحون مجهولون اليوم الخميس في مدينة مأرب العقيد عبدالوهاب شعلان قائد شرطة السير بمحافظة إب.

وحسب مصادر أمنية فإن مجهولين أطلقوا النار على العقيد شعلان وسط مدينة مارب ومن ثم لاذوا بالفرار.

وعمل شعلان نائباً لمدير أمن القاعدة بمديرية ذي السفال في اب وتم تعيينه مؤخراً قائداً لشرطة السير بمحافظة إب وذلك في إطار الترتيبات الحكومية لما بعد تحرير المحافظة.

وتتهم الحكومة مليشيا الحوثي والمخلوع بادارة ملف الارهابي في المحافظات المحررة بهدف زعزعة أمن واستقرار المناطق المحررة.

وتمكنت قوات الأمن بمأرب من ضبط العديد من العناصر الإرهابية التي اعترفت بصلتها بالمليشيا الانقلابية.