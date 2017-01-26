حجة: طيران التحالف ومدفعية الجيش يستهدفان مواقع المليشيات بجبهة ميدي





شن طيران التحالف العربي عدة غارات استهدف تجمعات وأسلحة تابعة لمليشيات الحوثي والمخلوع صالح في جبهة حرض ميدي.





وأكد مصدر في المنطقة العسكرية الخامسة أن طيران التحالف استهدف يوم أمس دبابة وطقم عسكري تابع للمليشيات بثلاث غارات جوية بمزارع النسيم جنوب شرق مدينة ميدي.





كما شن الطيران غارة أخرى استهدفت طقما عسكريا تابعاً للمليشيات في منطقة المخازن شرق مدينة ميدي.





من جهتها قصفت راجمات الصواريخ التابعة للجيش الوطني مواقع المليشيات بمزارع الخضراء شرق مدينة ميدي، كما دكت مدفعية التحالف العربي والجيش الوطني مواقع المليشيات بمنطقة المخازن ومزارع الخضراء شرق مدينة ميدي.



