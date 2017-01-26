إب: المليشيات تقتحم منزلا بالسدة وتنهب محتوياته وعصابة تحرق آخر في ريف المدينة





اقتحم مسلحو مليشيات الحوثي والمخلوع صالح منزل مواطن بمديرية السدة شرق محافظة إب وسط اليمن.





وأكدت مصادر محلية أن المليشيات اقتحمت ليل أمس الاربعاء منزل فائز محمد الزبيدي بقرية سوادة بمديرية السدة بعشرات المسلحين ونهبت المنزل وروعت الأطفال والنساء وأبناء القرية.





وبحسب إحصائية محلية فقد ارتكبت المليشيات قرابة ألفي انتهاك وجريمة بمحافظة إب خلال العام الماضي بينها جرائم قتل واختطافات واقتحامات ونهب منازل المواطنين.





إلى ذلك اقتحمت عصابة مسلحة أمس الاربعاء منزل عبدالله علي الرعيني الكائن في منطقة ويخان بمديرية ريف إب ونهبت محتوياته.





وأفادت مصادر محلية بأن عصابة مسلحة بقيادة (م ع أ) اقتحمت المنزل وطردت الأطفال والنساء ،من ثم أضرمت النار فيه.





ويشكو المواطنون من غياب دور أجهزة الأمن الخاضعة لسيطرة المليشيات والتي تم ابلاغها بالحادثة غير أنها لم تحرك ساكنا لضبط الجناة ووضع حد لمعاناة الأسرة التي شردتها العصابة.



















