الحديدة: المقاومة تنفذ ثلاث عمليات وسقوط قتلى وجرحى من الميلشيات





قال مصدر مسئول في المقاومة لـ"الصحوة نت" أن أفراد المقاومة شنوا ثلاث هجمات استهدفت عدد من تجمعات ونقاط أمنية لميلشيات الحوثي أسفرت قتلى وجرحى في مدينة الحديدة غرب اليمن.





وأفاد المصدر "إن أفراد المقاومة استهدفوا أمس الأربعاء طقما للحوثيين وعنصرين مسلحين كانا يتجهان لاحدى نقاط التفتيش في مدينة الحديدة، فيما استهدفوا بقنبلة يدوية طقم يقل ثلاثة من عناصر مليشيات الحوثي أمام مستشفى الثورة بمديرية الحوك".





وذكر المصدر "أن المقاومة في عملية أخرى استهدفت أحد عناصر مليشيات الحوثي بسلاح شخصي بينما كان يقود دراجة نارية فى شارع الخمسين وأسفر الهجوم عن مقتله على الفور، كما قتل مسلح حوثي آخر بمديرية الحوك".





وتأتي عمليات المقاومة في محافظة الحديدة بالتزامن مع تقدم الجيش الوطني من جهة الساحل الغربي الجنوبي للمدينة، حيث تعيش المليشيات حالة من القلق والرعب جراء تقدم الجيش وتصاعد عمليات المقاومة.