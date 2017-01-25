مقتل واصابة 17 عنصراً من المليشيا بتعز والجيش يحكم سيطرته على الدفاع بالمخا





قالت مصادر ميدانية في محافظة تعز إن 17 عنصراً من مليشيا الحوثي والمخلوع سقطوا ما بين قتيل وجريح اليوم الاربعاء، فيما ارتقى شهيدين وأصيب 5 آخرين من قوات الجيش والمقاومة جراء تجدد المعارك في عدد من المواقع بالمحافظة.

وحسب المصادر، فإن قوات الجيش احكمت السيطرة على معسكر الدفاع الجوي وموقع المحجر الجديد الواقعين على طريق المخا غرب تعز، فيما شنت وحدات من الجيش هجوماً على مواقع المليشيات في منطقة الخنهه الأحيوف غرب الوازعية.

وأشارت المصادر، الى قوات الجيش والمقاومة استعادت أسلحة ومعدات عسكرية من قبضة المليشيات عقب تحرير المعسكر وموقع المحجر.

وشهدت جبهة الأحكوم والصلو جنوب تعز قصف متبادل بين قوات الجيش والمليشيات.

يأتي هذا فيما جددت مليشيا الحوثي والمخلوع قصفها على حي المفتش بعصيفرة شمال المدينة ما أسفر عن ارتقى شهيد من المدنيين واصابة طفلين.