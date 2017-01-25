مجلس مقاومة تعز يدعو لتشكيل لجنة تحقيق ويطالب ببسط نفوذ الدولة بالمدينة





أدان مجلس تنسيق المقاومة الشعبية بمحافظة تعز ما حدث يوم أمس الثلاثاء من ترويع للآمنين واقلاق للسكينة العامة من قبل مجاميع تابعة للواءين 35 و22 وكذلك اقدامهم على اقتحام لمؤسسات أمنية ومواقع عسكرية.

وطالب في بيان التعامل بحزم مع هذه المجاميع وبما يكفل فرض الأمن وبسط نفوذ الدولة، وقيام قيادة اللواءين بضبط تلك المجاميع المتفلته ومحاسبتها.

ودعا اللجنة الأمنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الأمن وإلزام الألوية العسكرية بسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من المدينة والتزامها بمهامها في الأطر الجغرافية المحددة لها.

وطالب بلجنة تحقيق بما حدث واطلاع الرأي العام بنتائجه ومحاسبة المخالفين.