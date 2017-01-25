العثور على ثلاث جثث مجهولة الهوية بإب بينها جثة امرأة

قال مصدر محلي بأن جثة شاب عثر عليها اليوم بمدينة إب في ظل فلتان أمني غير مسبوق تشهده محافظة إب والتي ارتفعت فيها معدلات القتل اليومي والجرائم الجسيمة وزيادة أعداد الجثث المجهولة.

وبحسب المصدر فقد أودعت جثة الشاب ثلاجة أحد المستشفيات الحكومية بالمدينة والتي تمتليء بالجثث المجهولة.

وفي ملعب نادي شعب إب القديم والكائن أسفل مقوات السوق المركزي بالظهار عثر على بقيا جثة امرأة قتلت بظروف وملابسات غامضة في ظل توسع الفوضى الأمنية لتطال النساء والأطفال بشكل لم تشهده المحافظة في أي وقت مضى.

وقالت مصادر محلية بأن كثير من أجزاء جسم المرأة لم يعرف مصيرها حتى اللحظة ولا تزال الجريمة يلفها الغموض والذي لم تكشفه الأجهزة الأمنية والتي تعمل لصالح المليشيا الإنقلابية وتم تغيب أدوارها بشكل متعمد بحسب العديد من اهالي وأبناء المحافظة.

وفي الـ21 من الشهر الجاري عثر أهالي قرية الضرافة بمديرية السياني بمحافظة إب على جثة شاب مقتول بظروف وملابسات غامضة وتم ايداع الجثة ثلاجة مستشفى الأمومة والطفولة بمدينة إب.

وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع صالح منذ أكتوبر 2014م ، تشهد فلتان أمني غير مسبوق توسعت فيه جرائم القتل والإغتيالات والنهب والسطو والسرقات ويقول أبناء المحافظة بأن ما يجري من فوضى أمنية يتم برعاية المليشيا والتي تحكم قبضتها على المدينة ويكون الأبرياء والمواطنين ضحايا لتلك الفوضى الممنهجة.