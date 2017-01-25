ناطق محور تعز: قواتنا سيطرت على منطقة المحجر شرق المخا

أعلن ناطق عسكري مقتل 7 من مليشيات الحوثي وصالح الانقلابية وإصابة 17 آخرين في مواجهات مع القوات المسلحة اليوم الأربعاء بمحافظة تعز.

وقال العقيد ركن منصور الحساني، ناطق قيادة محور تعز في تصريح صحفي، إن الجيش الوطني صد هجوماً معادياً في جبهة مقبنة منطقة جوعة غرب المحافظة بعد معركة استمرت ثلاث ساعات متواصلة كبد فيها المليشيات 7 قتلى و 17 جريحا.

وأضاف أن الجيش الوطني في المخا تمكن وبدعم وإسناد جوي مستمر من طيران التحالف العربي من السيطرة علي منطقة المحجر الواقع شرق المدينة، واستعاد كبيرة من الأسلحة المتنوعة والذخائر والقناصات التي كانت مخزنة في خزان الثلج داخل المحجر.

وبحسب المتحدث، لا يزال الجيش الوطني يطوق المدينة من أغلب الاتجاهات ويستعد لتمشيطها ونزع الألغام والعبوات والمفخخات المزروعة بكثافة في داخلها.

وأوضح أن الطيران تمكن من ضرب طقمين تعزيزات للحوثيين مما أوقع عدد كبير منهم بين قتيل وجريح، كما كثف من غاراته على جبل النار ومحيط معسكر خالد في مفرق المخا.

وأكد أن معركة الساحل أشبه بالمحرقة لقوات المليشيات البشرية والمادية والتي يتم استهدافها بالضربات الجوية المكثفة والدقيقة من طيران التحالف العربي الذي يرافق ويدعم تحركات القوات علي الأرض بشكل مستمر.