ذمار: آنس تستقبل ست جثث لأطفال مقطعة اشلائهم قتلوا بصفوف الحوثيين في تعز

أفادت مصادر محلية في محافظة ذمار لـ"الصحوة نت" أن ست جثث لقتلى اطفال لا تتجاوز أعمارهم ال 14 عام وصلت إلى قرية " لكمة " إحدى قرى مدينة الشرق آنس، قتلوا في صفوف الحوثيين بمدينة تعز.

وأشارت المصادر إلى أن الست الجثث وصلت اشلى متقطعة، غير معروفة الملامح نهائياً، وهذا ما جعل مليشيات الحوثي تقوم بمنع أهالي القتلى من رؤيتهم أثناء الدفن.

وحسب المصادر فإن الاهالي اصروا على فتح توابيت الجثث ولكنهم لم يجدوا ما يدل على جثث وانما كانت عباره عن اشلاء لا يمكن التعرف عليها.

وتزج مليشيا الحوثي والمخلوع بمئات الشباب بما في ذلك الاطفال في معاركها الخاسرة بمختلف المحافظات.

وتترك مليشيا الحوثي والمخلوع عشرات جثث قتالها في الجبهات بل وتعمل على تلغيم بعض الجثث قبل الانسحاب.





المصدر | الصحوة نت