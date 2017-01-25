الحديدة: قتلى وجرحى في عمليات للمقاومة الشعبية ضد المليشيات الانقلابية

لقي عدد من عناصر المليشيات الانقلابية المسلحة التابعة للحوثي والمخلوع صالح مصرعهم وجرح آخرين في عدد من الهجمات النوعية التي نفذتها المقاومة الشعبية ضد عدد من عناصر المليشيات الإنقلابية المسيطرة على محافظة الحديدة.

وقال مصدر مسئول في المقاومة الشعبية لإقليم تهامة أن أبطال المقاومة استهدفوا في هجوم لهم بقنبلة يدوية طقم عسكرياً يقل 3 من عناصر مليشيات الحوثي المتواجدين أمام مستشفى الثورة بمديرية الحوك بمدينة الحديدة وأسفر الهجوم عن إصابتهم جميعاً بجروح بالغة.

وأضاف المصدر:وفي عملية ثانية استهداف أبطال المقاومة الشعبية في إقليم تهامة أحد عناصر مليشيات الحوثي بسلاح شخصي بينما كان يقود دراجة نارية في شارع الخمسين بالقرب من مستشفي 22 مايو وأسفر الهجوم عن مصرعه، فيما تم تم استهداف أحد مسلحي مليشيات الحوثي بسلاح شخصي وهو يستقل دراجة نارية في شارع المعدل مديرية الحوك وأسفر الهجوم عن مصرعه .

تأتي هذه العمليات الشبه اليومية التي تنفذها مليشيا الحوثي والمخلوع متزامنة مع تقدم الجيش الوطني من جهة الساحل الغربي الجنوبي لمدينة الحديدة ، حيث تعيش المليشيا داخل مدينة الحديدة حالة من القلق والرعب جراء تقدم الجيش وتصاعد عمليات المقاومة .