الحكومة تصرف مرتبات موظفي أمانة العاصمة عبر الكريمي للصرافة

حولت الحكومة الشرعية مرتبات موظفي أمانة العاصمة اليوم عبر شركة الكريمي للصرافة.

وأكد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر في تغريدة له عبر حسابه في تويتر أن الحكومة الشرعية تمكنت اليوم في العاصمة المؤقتة عدن من إرسال مرتبات موظفي أمانة العاصمة صنعاء بالتعاون مع شركة الكريمي للصرافة.

وكان نائب رئيس الوزراء وزير الخدمة المدنية –عبدالعزيز جباري - قد أكد إن الحكومة جاهزة لصرف مرتبات الموظفين في المحافظات التي لا تزال تحت سيطرة ميليشيات الحوثي والمخلوع. مشيرا الى أن عملية صرف المرتبات في تلك المحافظات مرهون باستجابة الانقلابيين وتعاطيهم الإيجابي مع دعوة الحكومة، وارسال كشوفات المرتبات لشهر ديسمبر 2016م من قبل الوزارات والمحافظات تنفيذا لتوجيه وزير الخدمة المدنية في هذا الشأن.