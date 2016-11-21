تدمير 159منزلاً ومنشأة في الجحملية بتعز من قبل المليشيات

تمكن فريق اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان من الدخول الى حي الجحملية بمحافظة تعز بعد تحريره من مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية التي تسببت في احداث دمار كبير في المنازل والمنشآت العامة والخاصة من خلال زراعة الألغام وقصفها بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

وكشف فريق اللجنة الذي زار اليوم حي الجحملية ،عن تعرض 159 منزل ومنشأة خاصة وعامة للدمار.

وذكرت عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان ورئيس الفريق إشراق المقطري لوكالة الانباء اليمنية(سبأ) بأن الفريق زار الجحملية لغرض التحقق من وقائع الالغام وتفاجئوا بحجم الدمار الهائل الذي خلفته الحرب.

وأوضحت المقطري بأن عدد الممتلكات الخاصة والعامة التي دمرت وقاموا بتوثيقها والتحقق منها بلغ عددها 195..مشيرة إلى أن تلك الممتلكات تقع في مساحة مانسبته 70 بالمائة من مساحة الحي الذي لايزال 30 بالمائة منه مزروع بالألغام ولم يسمح للفريق الذي تتراسه بدخوله.

واكد التقرير ان عدد المنازل المدمرة بلغ وحدها 124 منزل، بينها 109 منازل دمرت بواسطة قصفها بالقذائف، و15 منزل تم تفخيخها وتفجيرها، فيما بلغ عدد المحلات التجارية المدمرة 21 محل تجاري.

واشارت عضو اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان عن تدمير اربع مدارس حكومية، وخمسة مساجد، وخمس مؤسسات إعلامية وأمنية وخدمية تتبع الحكومة.