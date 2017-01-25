رئيس الجمهورية يثمن دور الإمارات في اليمن





ثمن رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي الدور الإمارات في اليمن والذي يأتي ضمن التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم بعدن المبعوث الاماراتي الخاص الى اليمن العميد علي الاحبابي الذي نقل تحيات وتهاني القيادة الاماراتية بالانتصارات والنجاحات التي تشهدها البلد على مختلف الصعد.



وأشاد الرئيس هادي بالمكانة التي وصلت لها الامارات في مختلف المجالات ومنها ما يتصل بالتقدم العسكري النوعي والمميز في ظل قيادة الدولة الحكيمة.. معبراً عن اعتزاز الشعب اليمني للمواقف الاصيلة لمساندة الشرعية في اليمن والتي ستكون على الدوام محط اعتزاز وتقدير من ابناء اليمن كافة.

