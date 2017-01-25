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قوات الجيش تقترب من معسكر خالد بن الوليد في المخا وتواصل تمشيط المدينة

الأربعاء 25 يناير 2017 02:11 م الصحوة نت | خاص
قوات الجيش تقترب من معسكر خالد بن الوليد في المخا وتواصل تمشيط المدينة


قالت مصادر ميدانية إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اقتربت صباح اليوم الأربعاء من معسكر خالد بن الوليد في المخا والتي تسيطر عليه مليشيا الحوثي والمخلوع منذ عامين.

وحسب المصادر، فإن طائرات الاباتشي شنت هجوماً عنيفاً منذ ساعات الفجر الأولى على المعسكر ومواقع المليشيات في محيطه.

يأتي هذا فيما تواصل قوات الجيش والمقاومة تمشيط ما تبقى من جيوب المليشيا الانقلابية في مدينة المخا.

وأكدت المصادر أن المليشيات زرعت كميات ضخمة من الألغام في المدينة وعلى كافة مداخلها، وهو ما جعل قوات الجيش تمنع الوحدات من التجول والدخول لشوارعها قبل الفرق الهندسية الخاصة بنزع الألغام.

 وتسعى قوات الجيش الى قطع خط امداد مليشيا الحوثي الرابط بين مدينة تعز ومدينة المخا.


المصدر | الصحوة نت 

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