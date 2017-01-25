بيان للانقلابيين يؤكد بأن ولد الشيخ قدم طلباً للقاء هشام شرف بصفته وزيراً للخارجية





قالت مليشيا الحوثي والمخلوع في بيان صادر عن ما يُسمى الخارجية في حكومة الانقلابيين، قالت إن وزيرها هشام شرف التقى بالمبعوث الأممي إلى اليمن بعد أن تقدم الأخير بطلب رسمي للقاء شرف بصفته وزيراً للخارجية.

وكان ولد الشيخ قد أكد في تصريح صحفي أنه التقى هشام شرف بصفته الحزبية، وهو ما نفاه الأخير في البيان الصادر عنه.

وحسب البيان فإن الانقلابيين يطالبون بوقف عمليات التحالف العربي بالكامل ومن ثم الجلوس على طاولة المشاورات.

وتواصل مليشيا الحوثي والمخلوع عرقلة مساعي السلام في البلاد منذ سيطرتها على مؤسسات الدولة في أواخر 2014.

وتسعى المليشيات الى الحصول على مكسب عسكري بوقف عمليات التحالف فقط وهو ما يؤكد استمرارها في الحرب ضد اليمنيين في مختلف المحافظات.





الصحوة نت | متابعة خاصة