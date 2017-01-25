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المليشيا الانقلابية تنهب شحنة إغاثة كانت في طريقها إلى البيضاء

الأربعاء 25 يناير 2017 01:24 م الصحوة نت - متابعة خاصة
المليشيا الانقلابية تنهب شحنة إغاثة كانت في طريقها إلى البيضاء


قالت مصادر محلية في محافظة البيضاء إن مليشيا الحوثي والمخلوع قامت بنهب شحنة إغاثة مقدمة من برنامج الغذاء العالمي للمتضررين من الحرب التي تشنها المليشيات على المحافظة منذ قرابة العامين.

وأشارت المصادر الى المليشيات أوقفت ثلاث شاحنات محملة بالمواد الإغاثية كانت في طريقها إلى المتضررين من الحرب في مديرية ذي ناعم، واستولت عليها وتم نقلها إلى مخازنهم في المنطقة.

وكانت الشحنة تستهدف ٢٨٠٠ أسرة متضررة وتتضمن مواد غذائية متنوعة قدمها برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.

وتعد هذه العملية ليست الأولى حيث سبق وأن احتجزت المليشيات عشرات الشحنات في الحديدة وتعز وبعض المحافظات الأخرى.


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