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مصدر عسكري يكشف عن خطة لتطويق صنعاء من كل الاتجاهات

الأربعاء 25 يناير 2017 01:14 م الصحوة نت - صُحف
مصدر عسكري يكشف عن خطة لتطويق صنعاء من كل الاتجاهات


أوضح مستشار وزير الدفاع اليمني اللواء ركن يوسف الشراجي، أن تحرير المخا سيفتح جبهتين رئيسيتين إحداهما ستتوجه نحو مدينة الحديدة ومنها إلى صنعاء وريمة غرباً، والأخرى ستنطلق شرقا لاستكمال عملية تحرير مدينة تعز والتوجه نحو محافظتي إب وذمار، في إطار عملية عسكرية متسارعة لتطويق صنعاء من كل الجهات.

وقال الشراجي في تصريحات لـ«عكاظ»، إن التخطيط لعملية تحرير صنعاء يجري حاليا بشكل إيجابي، ووفقا لما هو مخطط لها على محور واحد يتمثل في معارك مديرية نهم، لكن عندما يحدد القادة الميدانيون تفعيل جبهتي صرواح (خولان) ومحافظة البيضاء.

وأضاف أن تحرير صنعاء بات واردا، وقريبا إن لم يتراجع الانقلابيون عن مواقفهم والبدء بتطبيق القرار الأممي 2216 فورا دون أي شرط، معربا عن شكره لدول التحالف العربي التي لا ينحصر دورها على التغطية الجوية، بل إن قواتها كانت في مقدمة صفوف الجيش الوطني.

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