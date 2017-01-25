مستشار رئاسي يطالب ولد الشيخ بضرورة الالتزام بمهمته الرئيسية

طالب مستشار الرئيس هادي عضو لجنة المشاورات الدكتور محمد العامري مبعوث الأمم المتحدة بضرورة الالتزام بالمهمتين الرئيسيتين المكلف بهما من المنظمة الدولية ومجلس الأمن.

ولفت إلى أن مهمة المبعوث الأممي تكمن في كيفية تطبيق القرار 2216 وإزالة آثار الانقلاب، مؤكدا أن كل خطوة لا تؤدي إلى ذلك ستكون محل استهجان الحكومة والمجتمع الدولي.

وأشار العامري إلى تحفظ الحكومة الشرعية على تحركات ولد الشيخ في صنعاء ولقاءاته، والتي قد يستفيد منها الانقلابيون وتسويقها دوليا.

وأوضح أن الحكومة لم تبلغ حتى اللحظة بأي نتائج لزيارة ولد الشيخ إلى صنعاء ولقاءاته مع لجنة المفاوضات للانقلابيين، وأوضح أن الحكومة ستبدي مرونة كاملة مع أي مشاورات تلتزم بالمرجعيات الثلاث.