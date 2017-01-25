الجبير: تدخلنا في اليمن استجابة لطلب الشرعية وعلى إيران تغيير سياساتها العدائية





أكد عادل الجبير وزير الخارجية السعودي أن المملكة لم تقم بأي عمل عدائي ضد إيران، وأنها حاولت بناء علاقات جيدة معها، إلا أن النظام الإيراني لم يتخل عن عدائيته وتدخله في شؤون دول المنطقة.





وأوضح الجبير في رده على سؤال «الشرق الأوسط» حول تصريحات الرئيس الإيراني الأخيرة عن السعودية، أن المملكة لم تفجر السفارات الإيرانية، ولم تغتل دبلوماسييها «لأنها ليست من أخلاقياتنا».





وأضاف: «السعودية تمد يد الصداقة لكل دول الجوار ونتمنى أن تستطع إيران تغيير أساليبها وسياساتها للتماشي مع الأعراف والقيم الدولية المبنية على عدم التدخل في شؤون الآخرين، واحترام مبدأ حسن الجوار، في نهاية المطاف إيران دولة مجاورة وإسلامية ومن الأفضل للجميع ألا يكون هناك اختلافات أو مواجهات ولكن اليد الواحدة لا تصفق، المملكة حاولت بناء علاقات مع إيران ولكن إيران لم تتخل عن عدائيتها».





وجدد عادل الجبير موقف المملكة من أنه في حال أرادت إيران أن يكون لها أفضل العلاقات، فعليها تبني سياسات منطقية مبنية على مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون دول المنطقة.





وبيّن وزير الخارجية أن تدخل المملكة في البحرين جاء بناء على طلبها من السعودية والإمارات الدعم وقدمنا الدعم لأنه واجب علينا، وتابع: «بالنسبة لليمن فإن التدخل السعودي كان استجابة لطلب من الحكومة الشرعية وبموجب قرار مجلس الأمن 2216 لحماية الشرعية من الانقلاب الذي حدث من قبل الحوثي وصالح».





وذكّر الجبير بأن السعودية قدمت المبادرة الخليجية التي سعت لإخراج اليمن من أزمته، لكن تحرك الحوثيين من صعدة إلى عمران ومن ثم إلى صنعاء وقيامهم بالانقلاب، ثم نزحوا للجنوب باتجاه تعز وعدن وحاولوا القضاء على الرئيس الشرعي، تدخل المملكة جاء لمنع مجموعة انقلابية راديكالية موالية لإيران و(حزب الله) من أن يكون بحوزتها طيران حربي وصواريخ باليستية وأن تسيطر على اليمن».





وأردف: «المشكلات مع إيران بدأت منذ الثورة الخمينية في 1979 عندما تبنت إيران سياسة طائفية وسعت لخلق شرخ بين المذاهب الإسلامية وتبني سياسة داعمة للإرهاب وأسس (حزب الله) ميليشيا إرهابية، عندما قامت باقتحام سفارات واغتيال دبلوماسيين في أوروبا وأميركا الجنوبية هذا سبب المشكلات».





واعتبر الجبير أن ما تقوم به إيران في سوريا جرائم حرب، كذلك ما تقوم به في العراق يمثل تدخلاً كبيرًا في شؤون بلد عربي، وأضاف: «السعودية تمد يد الصداقة لكل دول الجوار... نتمنى أن تستطع إيران تغيير أساليبها وسياساتها للتماشي مع الأعراف والقيم الدولية المبنية على عدم التدخل في شؤون الآخرين، واحترام مبدأ حسن الجوار».