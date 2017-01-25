مليشيات الحوثي والمخلوع تقتحم منزل مواطن بمدينة إب





اقتحمت مليشيات الحوثي والمخلوع صالح الإنقلابية منزل مواطن بمديرية المشنة في محافظة إب وسط اليمن.





وبحسب المصادر فقد اقتحمت المليشيات منزل المواطن هشام عميقة الواقع بالقرب من الأستاد الرياضي بمدينة إب وروعت الأطفال والنساء وسط فوضى أمنية تشهدها المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الإنقلابية.





وتعد هذه المرة الثانية التي تقتحم فيها المليشيات منزل عميقة منذ قرابة شهر وذلك على خلفية قضايا كيدية وخلافات أسرية حيث يجري استغلال نفوذ أحد أقاربه وعلاقته بالمليشيا بحسب مصادر من أسرة عميقة.





وتمارس المليشيات انتهاكات واسعة بحق المواطنين بمحافظة إب بلغت بحسب تقارير محلية 1990 انتهاك وجريمة العام الماضي بمحافظة إب بينها 226 جريمة قتل وشروع بالقتل و1200 مختطف.