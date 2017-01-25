مدفعية الجيش بظفار تعطب دوريتين للمليشيا في بعدان إب

تمكنت قوات الجيش الوطني بجبهة حمك غرب محافظة الضالع من اعطاب دوريتين تابعة لمليشيا الحوثي وقوات الرئيس المخلوع صالح بمديرية بعدان شرق محافظة إب.

مصادر ميدانية أفادت بأن مدفعية الجيش الوطني بقطاع ظفار استهدفت مساء اليوم الثلاثاء دوريتين ""اثنين من الأطقم" تابعة لقوات الرئيس المخلوع صالح ومليشيا الحوثي مرت بالقرب من النقطة الأمامية التابعة لبيت القطيني بمنطقة العذارب بمديرية بعدان.

وبحسب المصادر فقد تم اعطاب الأطقم وسقط عدد من الجرحى في صفوف المليشيا الإنقلابية في ظل اشتباكات متقطعة تشهدها جبهة حمك بين محافظتي إب والضالع.

وتمكنت مدفعية الجيش الوطني أمس الاثنين من اعاب دبابة تابعة للمليشيا الإنقلابية بجبل صناع بالعذارب بمديرية بعدان وقتل 3 من مسلحي الحوثي وصالح وسقط عدد من الجرحى.

وتشهد جبهة حمك يبار ظفار مواجهات عنيفة منذ أغسطس من العام الماضي وتهدف المليشيا من خلالها لإقتحام محافظة الضالع جنوب اليمن فيما تصدت قوات الجيش المسنودة بالمقاومة الشعبية لمليشيا الإنقلاب وكبدتها عشرات القتلى والجرحى وخسائر كبيرة في العتاد العسكري.