ناطق الحكومة: لا يعبر عن مواقف الحكومة الا ما يصدر من رئيسها أو أعضائها





استغرب المتحدث الرسمي باسم الحكومة راجح بادي، تعاطي بعض وسائل الاعلام والمواقع الاخبارية مع ما يصدر من كتابات وتصريحات لبعض موظفي الدولة لمهاجمة شخصيات او احزاب سياسية، واعتبارها بمثابة موقف رسمي للحكومة الشرعية.

وأكد في تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) ان الحكومة الشرعية لا يعبر عن موقفها سوى ما يصدر رسميا من رئيسها واعضائها ومتحدثها الرسمي وبيانات مجلس الوزراء، كما هو متعارف عليه في كل ادبيات العمل الاعلامي.

وجدد التأكيد ان الحكومة برئاسة الدكتور احمد عبيد بن دغر، ليست ممن يشجع الخلاف والإختلاف وخاصة بين حلفاء المرحلة ورفقاء النضال، ولن تكون يوما ما مؤيدة لفتح اية معارك جانبية لتبادل الاتهامات ، يكون احد طرفيها او كليهما ممن يقفون في الصفوف الأمامية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة " ان الحكمة والمنطق تقتضي الابتعاد عن كل ما يفسح المجال للتشرذم وشق الصف الوطني الموحد، وتفويت الفرصة على مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية التي تسعى بكل جهدها لاقتناص اية فرصة لتباين او اختلاف في صفوف الشرعية".