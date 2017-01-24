المليشيات تمنع مختطف من زيارة أسرته بعد اطلاق سراحه لنصف ساعة





قامت مليشيا الحوثي بعمران اليوم بالإفراج عن المختطف محمد ملفي دهمان من أحد سجونها لمدة نصف ساعة تقريبا فقط وذلك من أجل المشاركة في تشييع ودفن والده الذي توفي.

جاء ذلك الإفراج - بحسب مصادر محلية -بعد تدخل وساطات وضمانة من بعض مشائخ المنطقة، حيث تم السماح له بالخروج لدفن والده فقط، ومن ثم العودة مباشرة إلى السجن على متن طقم حوثي مسلح كان بانتظاره، ولم يُسمح له حتى بزيارة أمه وزوجته وأطفاله.

يذكر أن المواطن محمد دهمان من أبناء قرية نجر جنوب مدينة عمران، تم اختطافه قبل شهر ونصف تقريبا من قبل مليشيا الحوثي دون تهمة تذكر، وذلك خلال المداهمات التعسفية المتكررة التي قامت بها المليشيا للقرية قبل أسابيع، واختطفت خلالها عدد من أبناء قرية نجر.