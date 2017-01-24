مقتل 9 من المليشيات واستشهاد 8 من القوات المسلحة بمواجهات تعز

تواصلت المواجهات العنيفة اليوم الثلاثاء بين القوات المسلحة اليمنية من جهة ومليشيات الحوثي وصالح من جهة أخرى، بمحافظة تعز في أكثر من جبهة بمشاركة طيران التحالف العربي.

وقال مصدر بالمقاومة إن المواجهات أسفرت عن مقتل 9 من المليشيات وإصابة آخرين واستشهاد 8 من القوات المسلحة وإصابة 12.

وأضاف أن القوات المسلحة أفشلت هجوما للمليشيات على مواقعهم في تبة الرضعة بالاقروض المسراخ جنوب مدينة تعز واجبروهم على الفرار مخلفين خسائر في الأرواح .

وتابع أنها شنت هجوما على مواقع المليشيات في شارع الأربعين شمال شرق المدينة وتم تحرير وتم تحرير عمارة العواضي وما جاورها في مدرسة النعمان .

وتزامن هذا مع استمرار طائرات التحالف في تمشيط مواقع المليشيات في محيط معسكر خالد بمفرق المخا غرب تعز .

من جهة أخرى، تعرضت القرى السكنية في منطقة العبدلة والعشملة وحمير بمقبنة وقرى كهبوب بالوازعية غرب تعز لقصف بقذائف المدفعية ومضادات الطيران وصواريخ الكاتيوشا من مواقع المليشيات في جبل البرقة بالبرح ، ومنطقة الكسارة اسفل البرح غرب تعز، ما أدى إلى إصابة 5 مدنيين.

وقامت المليشيات بحملة مداهمات واختطافات للمواطنين في مديرية موزع جنوب غرب تعز .