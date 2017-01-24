نائب الرئيس من صعدة: مصممون على رفع العلم الجمهوري على جبال مران





زار نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح مديريتي البقع وباقم بمحافظة صعدة للاطلاع على المستجدات الميدانية وما يحرزه الجيش الوطني من انتصارات في إطار جهود بسط سيطرة الدولة على كل أرجاء اليمن.

كان في استقباله لدى وصوله البقع ، قائد محور صعدة العميد عبيد الأثله و المشرف على القوة في البقع العميد هاشم السيد و قائد لواء الفتح العقيد ياسر المعبري و أركان حرب لواء النخبة العقيد علي الكينعي و نائب قائد لواء المحضار علي أبوزيد و والقيادي في المقاومة الشعبية مصلح الأثله.

وأشاد بالبطولات التي يسطرها المقاتلون ضد ميليشيا الانقلاب وما حققوه من انتصارات ميدانية كبيرة، مثمناً الدور الأكبر لدول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وما قدمته من دعم وإسناد في مختلف المجالات.

وشدد على مضاعفة الجهود والصبر والتضحية حتى يتحقق حلم اليمنيين باستعادة الدولة ودحر الانقلاب وبناء اليمن الاتحادي الذي يضمن عيشا كريماً لكل اليمنيين ومساواة في الحقوق والواجبات.

وانتقل نائب رئيس الجمهورية عقب ذلك لزيارة الأبطال المقاتلين في جبهة علب بمديرية باقم بمحافظة صعدة.

معبراً عن شكره وتقديره لبطولات أبناء الجيش وتضحياتهم وصمودهم واستبسالهم الأسطوري في وجه من تمرد على الدولة وانقلب على الشرعية والتف على مبادئ وأهداف الثورة والجمهورية وخرج عن إجماع اليمنيين.

وتفقد نائب الرئيس المقاتلين الأبطال في الخطوط الأمامية في منطقة مندبه بباقم ومنفذ علب الحدودي ومختلف المواقع العسكرية، ونقل لهم تحيات فخامة رئيس الجمهورية وتمنياته لهم بالنصر والتوفيق والنجاح في المهام الوطنية المنوطة بهم.

وأشار في كلمة ألقاها على أبطال الجيش إلى أن هذه البطولات التي دفعها اليمنيون كانت حاجز صد أمام محاولات التمدد الفارسي الإيراني التخريبي وأمام أحلام العودة باليمنيين إلى الوراء إلى ما قبل ثورتي ال26 من سبتمبر وال14 من أكتوبر المجيدتين.

وأضاف الفريق محسن " إن الشرعية اليوم ورجالها الأبطال من منتسبي القوات المسلحة والشرفاء من أبناء اليمن في مختلف الجبهات وبمساندة من دول التحالف العربي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود يسطرون اروع الملاحم ويحققون الانتصارات تلو الانتصارات ومنها تحريرهم لميناء ومدينة المخا مؤخراً ويوشكون على تحقيق النصر ومصممون على رفع العلم الجمهوري في كل أرجاء اليمن ورفعه على جبال مران كما وعد بذلك فخامة رئيس الجمهورية والتي باتت على مرمى حجر من مواقعكم".

وترحم نائب الرئيس على الشهداء الأبطال وما قدموه في سبيل حماية الوطن وإفشال المشاريع الانقلابية والتدميرية.

مؤكداَ أن تضحيات اليمنيين لن تذهب سدى وأن عودة الدولة وإنهاء سلطة الميليشيات الفوضوية التي اعتدت على حقوق اليمنيين وانتهكت كرامتهم أمر محسوم منه وبات قريبا.