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المليشيات تستحدث نقاط بمذيخرة في إب واندلاع اشتباكات مع الأهالي

الأحد 20 نوفمبر 2016 10:49 م الصحوة نت | خاص
المليشيات تستحدث نقاط بمذيخرة في إب واندلاع اشتباكات مع الأهالي صورة ارشيفية لمليشيات الحوثي والمخلوع


أفاد مراسل "الصحوة نت" أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين مليشيات الحوثي والمخلوع من جهة وبين اهالي منطقة مذيخرة بمحافظة اب من جهة اخرى.


واشار مراسلنا الى ان الاشتباكات أسفرت عن سقوط قتيل وأصابة أخرين وذلك بعد منع الأهالي المليشيات من نصب نقاط تفتيش على امتداد الخط الأسفلتي الرابط بين مديرية مذيخرة ومحافظة تعز.


وتأتي هذه الخطوة تزامناً مع خسائر كبيرة تلقتها المليشيات الانقلابية في تعز، وتسعى الى تأمين خط امدادها الى المدينة.

وكانت المليشيات في وقت سابق قامت بدعم مسلحين ينتمون ل أسرة المغاربة لإثارة الفوضى و الطائفية والمناطقية والسلالية ضد القرى والعزل المجاورة مما أدى الى توتر مناطقي في قرى المديرية.


المصدر | الصحوة نت

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