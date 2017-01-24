الرئيسية / آخر الأخبار

قتلى وجرحى في اشتباكات بين حوثيين ومواطنين في ذمار

الثلاثاء 24 يناير 2017 07:06 م الصحوة نت - خاص
قتلى وجرحى في اشتباكات بين حوثيين ومواطنين في ذمار

 

اندلعت اشتباكات مسلحة شمال مدنية  ذمار صباح اليوم الثلاثاء  بين جماعة الحوثي و مواطنين خلفت الاشتباكات قتلى وجرحى من المليشيات.

وقالت مصادر  محلية لـ"الصحوة نت"  إن  الاشتباكات حدثت بين المتحوث " أمين اليعري " عضو المجلس المحلي بمديرية  عنس وبين  المواطن  " عبود سلامة " بحي المثلث شمال المدينة على خلفية مخططات واراضي عقارية.

وحسب المصادر فأن تبادل لإطلاق نار جرى بين الطرفين وقتل على إثرها أحد اقارب القيادي الحوثي امين اليعري  كما جرح اثنين ايضا من الميليشيات  وآخرين من اقرباء المواطن عبود سلامة.


المصدر | الصحوة نت

آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية - أمانة العاصمة

شارع الستين الغربي

الفاكس : 01446785

info@alsahwa-yemen.net

جميع الحقوق محفوظة للصحوة نت © 2016 م

الى الأعلى