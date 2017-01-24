الجيش يواصل تمشيط مدينة المخا من بقايا الميليشيات

تواصل وحدات الجيش المسنودة بالمقاومة و بغطاء جوي من طيران التحالف العربي تمشيط مدينة #المخا، غربي تعز، من بقايا جيوب ميليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية.

مصدر عسكري أكد في تصريح للمركز الاعلامي للقوات المسلحة أن وحدات الجيش تمكنت من تأمين طريق المخا - تعز وقطع الإمدادات القادمة للميليشيات من مديرية موزع الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين بينما لا تزال المعارك على أشدها في المدخلين الشرقي والشمالي للمدينة وسط انهيار فلول الميليشيات وفرارها في اتجاه الحديدة عبر منطقة الخوخة الساحلية وسقوط العشرات منها بين قتيل وجريح.

وأضاف المصدر أن أبطال الجيش يحاصرون بقايا عناصر الميليشيات وسط مدينة المخا بينما تواصل فرق الجيش الهندسية تفكيك الألغام التي زرعتها ميليشيات الانقلاب قبل انهزامها وفرارها من المواقع التي كانت تتمركز فيها داخل المدينة.