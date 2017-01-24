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المليشيات تقصف قرى عزلة الوحج بقعطبة من مواقع تمركزها في بعدان

الثلاثاء 24 يناير 2017 05:31 م الصحوة نت - خاص
المليشيات تقصف قرى عزلة الوحج بقعطبة من مواقع تمركزها في بعدان

 قصفت مليشيات الحوثي والمخلوع صالح عدد من القرى بإحدى عزل مديرية قعطبة غرب محافظة الضالع.

 

وأفادت مصادر محلية بأن المليشيات المتمركزة في سوق الليل بمديرية بعدان شرق محافظة إب استهدفت اليوم الثلاثاء بالكاتيوشا قرى عزلة الوحج بمديرية قعطبة بمحافظة الضالع جنوب اليمن.

 

وقالت المصادر بأن القصف العشوائي خلف حالة من الرعب لدى الأهالي خصوصا الأطفال والنساء ولم تشر إلى وقوع إصابات، لكنها أفادت بإستمرار القصف بشكل متقطع على القرى.

 

وقبل يومين قصفت المليشيات المتمركزة بمنطقة ظفار ناقلة ركاب وقتلت امرأتان من قرية بيت العابلي التابعة لمديرية بعدان وأصيبت نساء أخريات ومواطنين بإصابات مختلفة.

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