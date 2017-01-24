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شبوة: مقتل وجرح 13 من مليشيات الحوثي والمخلوع بينهم 4 قياديين في بيحان

الثلاثاء 24 يناير 2017 04:44 م الصحوة نت - خاص
شبوة: مقتل وجرح 13 من مليشيات الحوثي والمخلوع بينهم 4 قياديين في بيحان القيادي الحوثي المكنى ابو شريف


قتل ثلاثة من قادة مليشيات الحوثي في مديرية بيحان في الهجوم الذي شنته المليشيات على مواقع الجيش الوطني والمقاومة يوم أمس في منطقتي طوال السادة ومحيط الهجر.


واكد احمد علي المصعبي مسئول التوجيه المعنوي للمقاومة الشعبية في وادي بيحان للصحوة نت مقتل القيادي الحوثي زبن الله احمد دحنان الشريف المكنى ابوشريف والمعين من قبل الانقلابيين مدير عام مديرية بيحان، والقيادي ابورعد الحيمي قائد جبهة الصفراء، والقيادي حميد الدين حسن ابومروان مدير تموين الميلشيات في بيحان وثلاثة عشر اخرين.


وقال  المصعبي إن ثمانية عشر حوثي أصيبو بجراح في معركة الامس بينهم القيادي المكنى ابوهاشم عبدالخالق فهيد السيد قائد جبهة الساق.


هذا وقد تصدى الجيش والمقاومة لهجوم عنيف على مواقع تم تحريرها في الفترة الماضية وأفشلوا محاولة الميلشيات استعادة تلك المواقع.

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