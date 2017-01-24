رئيس الجمهورية: بناء اليمن الاتحادي أمر لا تنازل عنه





قال الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية إن مخرجات الحوار الوطني تمثل مشروع لكل اليمنيين ولا يمكن التخلي عنها وأن بناء اليمن الاتحادي أمر لا تنازل عنه.

وأكد الرئيس خلال استقباله اليوم وزير الدولة لشؤون مخرجات الحوار الوطني ياسر الرعيني على أهمية الاعلام في التوعية بمخرجات الحوار الوطني التي توافقت عليها كافة الأطراف السياسية بمباركة المجتمع الدولي الراعي للمبادرة الخليجية واليتها التنفيذية .

وأشار الى أن تنفيذ مخرجات الحوار الوطني من شأنه بناء يمن اتحادي قائم على العدل والمساواة وسيادة القانون.

ولفت رئيس الجمهورية الى ذكرى اعلان وثيقة الحوار الوطني الثالثة التي تصادف الــ 25 من يناير التي احتفل بها اليمنيين ومعهم المحبين والمهتمين و العالم بإعلان الوثيقة النهائية لمؤتمر الحوار في مبنى القصر الجمهوري بصنعاء وسط حضور دولي وعربي كبير.

من جانبه اطلع الوزير فخامة الرئيس على نشاط الوزارة لتكريس ثقافة الحوار والاستعدادات والتهيئة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني على طريق بناء اليمني الاتحادي الجديد، وذلك حسب ما أوردته وكالة الأنباء اليمنية سبأ.