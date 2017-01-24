المهرة: إحراق شخصين من محافظة إب بسبب خلافات مالية مع إدارة أحد الفنادق

نقل شخصين من أبناء محافظة إب إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابتهما بجروح وحروق مختلفة نتيجة تعرضهما للضرب والاعتداء والحرق في مدينة الغيضة من أقارب أحد ملاك فنادق محافظة المهرة شرق اليمن.

مصادر مقربة من أسرة الشابين أفادت بأن الشاب هشام محمد عبده البريهي والشاب طاهر محمد قايد الأسد تعرضا للضرب المبرح من قبل أقرباء مالك فندق اللؤلؤة ويدعى (ع أ) بخلافات بين الشابين وبين أبناء شقيق مالك الفندق.

وأكدت المصادر بأن الجريمة تأتي في اطار خلافات تعود لأسباب مالية اثر مطالبة الشابين بمستحقات مالية لدى صاحب الفندق، مشيرة بأن أبناء شقيق مالك الفندق قاما برش مادة البنزين على الشابين وإضرام النار في جسديهما وبأن الذين أقدموا على ضرب الشابين وإحراقهم عليهم سوابق جنائية وقد لاذوا بالفرار عقب الجريمة.

وقالت المصادر المقربة من أسرتي الشابين بأن المواطن "هشام البريهي" أصيب بحروق بليغة من الدرجة الثالثة فيما أصيب "طاهر الأسد" بحروق طفيفة، وأن أجهزة الأمن بمحافظة المهرة تتابع القضية ومجرياتها ووجهت الجهات المعنية بمتابعة ملف الجريمة والقبض على الجناة.

وطالبت أسرتي المصابين السلطات المحلية في المهرة وأجهزة الأمن إلقاء القبض على الجناة وإنزال العقاب الرادع بحقهم كما حذرت من أن تكون للحادثة أبعاد ودوافع مناطقية.

وينتمي البريهي إلى قرية "الصفة بعزلة" رعاش ، فيما ينتمي الأسد إلى قرية بيت الأسد بعزلة "ريده وريد" وكلا الشابين من منطقة الجعاشن بمديرية ذي السفال جنوب محافظة إب.

ودان مكتب وزارة حقوق الإنسان بمحافظة المهرة الجريمة مطالبا أجهزة الأمن والبحث الإسراع في القبض على الجناة وتقديمهم للعدالة.

من جانبها دانت الهيئة التنفيذية للمشترك الجريمة وعبرت عن قلقها من الانفلات الأمني الذي تعيشه المحافظة مطالبة السلطة المحلية بتحمل مسؤليتها في ضبط وتعزيز الأمن وفرض القانون.