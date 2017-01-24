نقابة تدريس جامعة صنعاء تؤكد استمرار الإضراب وتحذر من محاولة إفشاله





شددت نقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في جامعة صنعاء على مواصلة الاضراب الشامل للأسبوع الثالث على التوالي للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة.



وفي بيان صادر عنها أشارت الى عدد من المحاولات التي قامت بها رئاسة الجامعة المعينة من الحوثيين لكسر الاضراب الذي تقيمه النقابة بالجامعة منذ ثلاثة أسابيع.





وأكدت النقابة فشل رئاسة الجامعة في عقد الامتحانات بسبب الاضراب في كليات الجامعة ، وهو ما دفع برئاسة الجامعة إلى عرض مقترح على الهيئة الإدارية بتعليق الإضراب مقابل تأجيل الامتحانات.



ورفضت النقابة هذا المقترح من قبل الهيئة الإدارية للنقابة ، لكون الإضراب يتعلق بحقوق أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم وعلى رأسها المرتبات والأجور.







