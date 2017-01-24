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شبوة: الجيش يصد هجوما في جبهة طوال السادة بعسيلان وسقوط قتلى من عناصر المليشيات

الثلاثاء 24 يناير 2017 11:22 ص الصحوة نت - خاص
شبوة: الجيش يصد هجوما في جبهة طوال السادة بعسيلان وسقوط قتلى من عناصر المليشيات


تمكن الجيش الوطني والمقاومة الشعبية المساندة له في منطقة طوال السادة مديرية عسيلان شمال محافظة شبوة من صد هجوم شنته مليشيات الحوثي والمخلوع على مواقع تابعة له مساء أمس الاثنين.


وفي تصريح خاص للصحوة نت قال القيادي في المقاومة الشعبية احمد لعكب الشريف انه تم كسر هجوم عنيف شنته المليشيات على منطقة طوال السادة بعد اشتباكات استمرت لعدة ساعات تكبدت فيها الميلشيات خسائر فادحة في العدة والعتاد.


وأكد الشريف سقوط خمسة قتلى وعدد من الجرحى كحصيلة أولية في صفوف الميلشيات. 


من جهة اخرى شن طيران التحالف العربي فجر اليوم غارات على عدة مواقع وتجمعات للميلشات في مديرية عسيلان وحسب مصادر محلية اسفرت الغارات عن تدمير اليات عسكرية وعدد من القتلى والجرحى.

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