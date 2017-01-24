تعز: باتريوت التحالف يعترض صواريخ بالستية ونجاة قائد عسكري من غارة خاطئة





تمكنت المنظومة الدفاعية للتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من اعتراض 3 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه منطقة كهبوب شرق باب المندب.

وأكد مصدر عسكري بأن منظومة باتريوت الدفاعية التابعة للتحالف اعترضت في وقت متأخر، من الليلة الماضية، 3 صواريخ أطلقتها مليشيات الحوثي والملخلوع على مناطق شرق باب المندب، من منصة تابعة لهم في معسكر خالد بمديرية موزع غرب محافظة تعز.

وأعلن الجيش الوطني بمساندة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أمس تحرير مدينة المخا بالكامل من المليشيات وتجري عملية واسعة لنزع الالغام.





من جانب آخر نجا قائد لواء زايد العميد عبدالغني الصبيحي من غارة جوية خاطئة استهدفت موكبه في منطقة كهبوب شرق باب المندب.

واكد مصدر عسكري مقتل اثنين من مرافقي الصبيحي وإصابة عدد من الجنود في القصف.