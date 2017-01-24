رئيس إعلامية الاصلاح: هزيمة الانقلاب في اليمن مصدر الهام لمواجهة مد إيران





اعتبر علي الجرادي رئيس الدائرة الإعلامية للتجمع اليمني للإصلاح هزيمة الإنقلاب في اليمن هو انتصار سياسي قبل أن يكون عسكري وسينعكس على المعادلة الإقليمية بإضعاف مشروع التوسع الإيراني في المنطقة العربية.





وأضاف الجرادي في تغريدات على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن هزيمة الانقلاب في اليمن يعني تغيير لمكانة العرب في المعادلة الدولية باعتبار قرار التدخل في اليمن قرار عربي خالص بحماية المصالح العربية، وسيمثل مصدر الهام لكل المشاريع الوطنية والعربية في مواجهة المد الإيراني في العراق وسوريا ودول الخليج العربي.





وأكد الجرادي أن الهزيمة التي سيمنى بها الانقلاب الحوثي العفاشي في اليمن يعني قصة نجاح ومجد إضافي للقيادات السياسية في دول الخليج التي اتخذت قرار الحزم والأمل ويدفع باتجاه قرارات مماثلة، وأن الانتصار في اليمن سيكون بحجم العرب وتأثيرهم القادم لنتجاوز الصغائر والنظر إلى موضع الأقدام ولنتذكر أن المشاريع الكبيرة تستلزم عقول بحجمها.



