الإصلاح يُبارك تحرير المخا ويُثمن تضحيات الجيش ويُشيد بدور التحالف العربي





بارك التجمع اليمني للإصلاح تحرير مدينة المخا من قبضة مليشيا الحوثي والمخلوع أمس الاثنين.





وفي بيان صادر عن الأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح زف الإصلاح التهاني والتبريكات للقيادة السياسية وللشعب اليمني في الداخل والخارج والى كل أبطال الجيش والمقاومة هذا الانتصار على القوى الانقلابية.





وأكد الإصلاح على أن عملية تحرير المخا تعد ضربة قاصمة للانقلابيين وسيعطي دفعة معنوية تعزز روح الصمود والنضال في مختلف الجبهات والميادين.





وثمن الإصلاح تضحيات قوات الجيش والمقاومة الذين يخوضون بكل عزيمة معركة الخلاص من المليشيا الانقلابية.





وأشاد الإصلاح بدور التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة التي لبت نداء الأخوة وبذلت الغالي والنفيس في سبيل نجدة اليمن، مؤكداً بأنه لن تنسى الأجيال اليمنية هذ الجهود العظيمة التي سيسجلها التاريخ بأحرف من نور في أنصع صفحاته.





وفي ختام البيان ترحم الإصلاح على الشهداء الأبطال الذين قضوا في سبيل الدفاع عن الوطن في كافة مواطن الشرف والبطولة سائلا الله تعالى أن يسكنهم منازل الشهداء وأن يمن بالشفاء العاجل على الجرحى وأن يقر أعين الجميع بالنصر المبين.





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موقع "الصحوة نت" ينشر نص البيان





والشعب اليمني يحتفل بتحرير مدينة المخا ويعيش هذه اللحظات التاريخية يسر التجمع اليمني للإصلاح أن يزف أسمى آيات التهاني والتبريكات للقيادة السياسية وللشعب اليمني في الداخل والخارج وإلى كل الأبطال في الجيش والمقاومة الشعبية الذين يخوضون معركة التحرير والكرامة وينتصرون للقسم الذي قطعوه على أنفسهم في حماية الوطن والدفاع عن أبنائه ضد أي خطر يتهدد وجوده.

إن تحرير مدينة المخا بما تمثله من أهمية تاريخية وجغرافية يمثل ضربة قاصمة لقوى الانقلاب ويعطي دفعة معنوية تعزز روح الصمود والاستبسال والبطولة لدى جيشنا ومقاومتنا.. فالانتصارات العظيمة والمتتالية في كافة الجبهات مؤشر على قرب زوال الانقلاب ودحره نهائيا وإعادة الاعتبار لشرف المؤسسة العسكرية التي حاول الانقلابيين تدنيسها والإساءة لها.

وفي هذا الصدد يوجه الاصلاح التحية لسواعد الأبطال التي صنعت من عزيمتها وشموخها هذا الانتصار وهي قادرة على تحرير كل شبر من دنس المليشيات الانقلابية التي أساءت لليمن وشعبه وتاريخه وحضارته.

إن التجمع اليمني للإصلاح وهو يشارك الجماهير اليمنية الاحتفاء بهذا النصر يثمن الدور الكبير لقوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة التي لبت نداء الأخوة وبذلت الغالي والنفيس في سبيل نجدة اليمن، ولن تنسى الأجيال اليمنية هذ الجهود العظيمة التي سيسجلها التاريخ بأحرف من نور في أنصع صفحاته.

ويؤكد الإصلاح على موقفه الداعم لكل الجهود المبذولة لإنهاء الانقلاب وإزالة آثاره وبما يضمن إعادة الاعتبار للعملية السياسية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن ٢٢١٦ وكافة القرارات ذات الصلة.

ويترحم الإصلاح على أرواح الشهداء الذين قضوا في سبيل الدفاع عن الوطن في كافة مواطن الشرف والبطولة سائلا الله تعالى أن يسكنهم منازل الشهداء وأن يمن بالشفاء العاجل على الجرحى وأن يقر أعيننا جميعا بالنصر المبين.

المجد للشهداء

الحرية للإنسان

والسيادة للشعب

التجمع اليمني للاصلاح

الامانة العامة

الاثنين ٢٣ يناير ٢٠١٧