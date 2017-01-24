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رئيس الوزراء: تمديد مشاركة مصر بمواجهة الانقلاب تأكيد جديد لدورها

الثلاثاء 24 يناير 2017 12:31 ص الصحوة نت - متابعات
رئيس الوزراء: تمديد مشاركة مصر بمواجهة الانقلاب تأكيد جديد لدورها


بعث رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم الإثنين، برقية شكر إلى رئيس وزراء مصر شريف إسماعيل.

وقال بن دغر في رسالته "تلقينا بامتنان وتقدير قرار مجلس الدفاع الوطني برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، القاضي بتمديد مشاركة القوات المسلحة المصرية في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، في تأكيد جديد على الدور التاريخي لقلب العروبة مصر لدعم اليمن وشعبها في مواجهة الانقلاب".

وأعرب رئيس الوزراء عن تقدير بلاده واعتزازها للمواقف التاريخية لمصر وقيادتها السياسية.

وقال بن دغر: "ينظر شعبنا اليمني لهذه المواقف المشرفة والشجاعة في مساندة الشرعية وإنهاء الانقلاب ومشروعه الطائفي الخطير، بأنه امتداد لذات الموقف الذي انتصرت فيه مصر لليمن في ستينيات القرن الماضي بدعم ثورتها عسكرياً وسياسياً ومادياً ضد الحكم الإمامي الكهنوتي الذي يحاول اليوم إعادة عجلة التاريخ إلى الوراء بدعم إيراني، ويستهدف أمن واستقرار اليمن والمنطقة العربية".

وتابع "لعل نجاح القوات الحكومية بدعم من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن في دحر الميليشيا الانقلابية وتأمين الساحل الغربي والملاحة الدولية في باب المندب في العمليات العسكرية الأخيرة هو انتصار".

 

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