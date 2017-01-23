تجدد المواجهات في جبهة حمك بالضالع واعطاب دبابة للمليشيا ومقتل 3 منهم





قال مصدر ميداني بأن مواجهات عنيفة تجددت مساء اليوم الإثنين بين الجيش الوطني المسنود بالمقاومة وبين مليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية.

وأضاف المصدر بأن المواجهات تجددت بين رجال الجيش الوطني قطاع ظفار وبين مليشيات الحوثي صالح الانقلابية المتمركزة بتبه قطني بمنطقة العذارب بمديرية بعدان شرق محافظة إب.

وبحسب المصدر فقد شن مسلحو الجيش بقطاع ظفار قصف مكثف على مواقع مليشيات الحوثي صالح الانقلابية المتمركزة بتبه قطني بالعذارب.

واشار الى ان نيران أسلحة الجيش الوطني استهدفت الثامنة والنصف من مساء اليوم الإثنين مجموعة من المسلحين التابعين للمليشيات الانقلابية المتمركزين بتبه قطني حاولوا التسلل الى محيط قطاع ظفار.

وقتل صباح اليوم 3 من مليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية بنيران الجيش وتمكنت مدفعية القوات المسلحة من اعطاب دبابة تابعة للمليشيا كانت متمركزة بجبل صناع بالعذارب بمديرية بعدان بمحافظة إب.