تعرف على الأهمية الاستراتيجية لميناء المخا

تمكنت وحدات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية وقوات التحالف العربي اليوم الإثنين من تحرير ميناء المخا غرب محافظة تعز، من الميليشيات الانقلابية فيما تواصل تطهير مدينة المخا من جيوب الميليشيات.

ويعد مينا المخا الذي يطل على البحر الأحمر المنفذ البحري الرئيسي وخط تهريب الأسلحة والمخدرات الى الميليشيات الانقلابية، ويمثل البوابة الرئيسة لمضيق باب المندب ويبعد عنه حوالي 75 كيلو.

ويبعد الميناء عن الممر الملاحي الدولي الذي يربط قارتي افريقيا وأوروبا بقارة اسيا مسافة ستة كيلو مترا.

وكان ميناء المخا قد سقط بيد ميليشيات الحوثي والمخلوع الانقلابية في 24 مارس 2015.

*المركز الإعلامي للقوات المسلحة