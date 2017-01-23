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تعز: مصرع 7 من المليشا الانقلابية وانفجارات عنيفة في مخزن سلاح بمحيط جبل النار

الأثنين 23 يناير 2017 09:10 م الصحوة نت - متابعة خاصة
تعز: مصرع 7 من المليشا الانقلابية وانفجارات عنيفة في مخزن سلاح بمحيط جبل النار


قالت مصادر ميدانية في محافظة تعز، إن غارات عنيفة شنتها مقاتلات التحالف العربي على مواقع المليشيا الانقلابية على طريق المخا غرب المحافظة.

وحسب المصادر، فإن انفجارات عنيفة استمرت لساعة تقريباً وذلك عقب استهداف المقاتلات لمخزن سلاح محيط جبل النار.

وأكدت المصادر مقتل 7 من المليشيا الانقلابية فيما أصيب العشرات منهم في المعارك التي دارت اليوم الاثنين.

وأشارت المصادر الى ارتقى شهيدين واصابة 4 آخرين من قوات الجيش والمقاومة الشعبية.

يأتي هذا فيما واصلت مليشيا الحوثي والمخلوع قصفها للاحياء السكنية شرق وغرب تعز بقذائف الهاوزر ومضادات الطيران، ما اسفر عن اصابة 3 من المدنيين.

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