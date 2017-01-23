الرئيسية / آخر الأخبار

ولد الشيخ: الأمم المتحدة لا تعترف إلا بحكومة بن دغر ولقائي بشرف بصفته قيادي مؤتمري

الأثنين 23 يناير 2017 08:02 م الصحوة نت - صنعاء
ولد الشيخ: الأمم المتحدة لا تعترف إلا بحكومة بن دغر ولقائي بشرف بصفته قيادي مؤتمري


قال المبعوث الأممي لدى اليمن إسماعيل ولد الشيخ اليوم الاثنين، إن الأمم المتحدة موقفها ثابت من الحكومة اليمنية، ولا تعترف إلا بحكومة بن دغر كممثل وحيد لليمن.

وأضاف ولد الشيخ في تصريحات لوسائل الإعلام قبل مغادرته العاصمة صنعاء، إنه التقى بهشام شرف وزير الخارجية في حكومة الانقلابيين، باعتباره قيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام.

ونشرت وكالة سبأ الخاضعة لسيطرة الانقلابيين صوراً للقاء ولد الشيخ بهشام شرف وزير خارجية الانقلابيين

وتأتي زيارة ولد الشيخ للعاصمة صنعاء في اطار البحث عن استئناف جولة جديدة من المشاورات.


آراء وتحليلات

القائمة البريدية

أشترك معنا في القائمة البريدية لتصلك كل الاخبار التي تنشرها الصحوة نت

أقسام الموقع

الأخبار حقوق و حريات اقتصاد و مال مجتمع شئون دولية آراء و تحليلات

تواصل معنا

الجمهورية اليمنية - أمانة العاصمة

شارع الستين الغربي

الفاكس : 01446785

info@alsahwa-yemen.net

جميع الحقوق محفوظة للصحوة نت © 2016 م

الى الأعلى