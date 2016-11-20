وصول 60جثة للمليشيات إلى مستشفى الثورة في إب قادمة من تعز

أكدت مصادر أمنية وطبية في محافظة إب –الخاضعة لسيطرة المليشيات – وصول أكثر من 60 جثة لمقاتلي مليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية إلى هيئة مستشفى الثورة العام في المحافظة قادمة من محافظة تعز المجاورة لمحافظة تعز والتي تشهد حرباً ضروساً بين الجيش الوطني المسنود بالمقاومة الشعبية وبين مليشيا الحوثي وصالح الإنقلابية.

وأكدت المصادر أن غالبية الجثث التي وصلت إلى المستشفى خلال أيام الأربعاء والخميس والجمعة هي من الذين تم تجنيدهم من مديريات محافظة إب.

فيما ذكرت مصادر محلية أن عدد من جثث قتلى المليشيات تم توزيعها على عدد من مشافي محافظة إب وذلك بعد مشاهدة عدد من الأطقم العسكرية القادمة من محافظة تعز وهي مليئة بالقتلى أثناء مرورها عبر خط إب الرئيسي باتجاه مدينة يريم وذمار.

مصادر محلية في مديرية المخادر ومنطقة سمارة أكدت للصحوة نت أكدت دفن عشرات الجثث التابعة للمليشيات الإنقلابية خلال الأيام الماضية حيث تم دفن أكثر من 20جثة في مديرية سمارة فقط.

وسادت حالة من الغضب والسخط لدى أقارب وأسرى القتلى بسبب العدد الكبير من القتلى محملين المشائخ والمتعاونين مع المليشيات مسئولية قتل أبنائهم بعد أن دفعوا بهم إلى محارق الموت وجبهات القتال المشتعلة في محافظات الجمهورية تحت الضغط والإكراه والإغراءات بتوظيفهم بوظائف مدنية وحراسات أمنية.

المصادر ذاتها أكدت استمرار وصول جثث المليشيات القادمين من جبهات الحرب في تعز إلى مشافي إب وذمار خلال اليوم وأمس.

من جهة أخرى توفي 5 أشخاص يوم أمس الأول اختناقاً بعوادم مولد كهربائي أثناء ما كانوا يعملون به فوق أحد آبار المياه، وقالت مصادر محلية أن مختار قايد محمد الوراق -قايد محمد قايد - مصطفى قايد محمد الوراق - محمد عبدالسلام يحي - محمد غانم من أبناء قرية المريم بمديرية بعدان التابعة لمحافظة إب قد توفوا بعد اختناقهم بعادم المولد الكهربائي بسبب إنقطاع الكهرباء.

من ناحيتها تواصل مليشيا الحوثي والمخلوع صالح فرض الجبايات على المواطنين بضرائع مختلفة حيث أكد شهود عيان قيام المليشيات في مدينة إب بجباية مبلغ 600ريال عن كل محل تحت ذريعة النظافة.



