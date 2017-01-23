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32 من جرحى الجيش والمقاومة يغادرون محافظة مأرب لتلقي العلاج بالهند

الأثنين 23 يناير 2017 07:22 م الصحوة نت - مأرب
32 من جرحى الجيش والمقاومة يغادرون محافظة مأرب لتلقي العلاج بالهند

غادر ٣٢ جريح من جرحى قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية اليوم الاثنين محافظة مأرب متوجهين إلى مدينة سيئون ومن ثم إلى دولة الهند  لتلقي العلاج.

 

وقال رئيس اللجنة الطبية الدكتور محمد القباطي "أن الجرحى من الحالات المستعصية والتي يصعب علاجها، وان من تبقى من الجرحى سيتم التنسيق لتسفيرهم في القريب العاجل".

 

وأضاف القباطي "أن رئاسة الجمهورية والحكومة والسلطة المحلية بمأرب تولي الجرحى اهتمام كبير ,مشيدا بتضحيات الجرحى في سبيل عزة وكرامة اليمن واليمنيين".

 

من جانبه ذكر عضو اللجنة الطبية مساعد الموساي "أن ٥٧ من الجرحى غادروا المحافظة في وقت سابق لتلقى العلاج في دولة مصر، فيما يجري استكمال إجراءات تسفير  ٤٠ جريح لتلقي العلاج في الخارج خلال الأيام القادمة".

 

وتعمل الحكومة على إيجاد حلول لمشاكل الجرحى ن ذوي الحالات الحرجة عبر السفر بهم خارج البلاد لتلقي العلاج اللازم، بالإضافة إلى التجهيزات الطبية للمستشفيات في عدد من المحافظات.

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