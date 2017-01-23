طلاب اليمن في تركيا يعتصمون في السفارة لليوم العاشر للمطالبة بمستحقاتهم

يواصل الطلاب اليمنيين في تركيا اعتصامهم المفتوح لليوم العاشر على التوالي للمطالبة بصرف مستحقاتهم المتوقفة منذ أشهر أسوة ببقية زملائهم في عدد من دول الإبتعاث.

وقال بيان صادر عن الطلاب اليمنيين في تركيا "إن الجهات المسئولة في الحكومة تواصل تجاهل احتجاجات الطلاب ومعاناتهم بسبب تأخر المستحقات المالية للربع الرابع من عام 2016 والربع الأول من عام 2017".

ووفقا للبيان الذي تلقى "الصحوة نت "نسخة منه - فإن الطلاب يواصلون الاعتصام المفتوح في مبنى السفارة اليمنية أنقرة إلى أن تتحقق كل المطالب المشروعة، مؤكدين على إستمرار تدفق الطلاب والطالبات من مختلف المحافظات التركية حتى يتم البدء بتنفيذ المرحلة الثالثة والرابعة للتصعيد".

وحذر البيان "أن تصعيد الطلاب لن يتوقف في السفارة اليمنية وإغلاقها ومنع الموظفين من دخولها كمرحلة ثالثة، بل التوجه إلى الجهات التركية الرسمية بضرورة التواصل مع الجهات اليمنية التي تقاعست وتجاهلت حقوق الطلاب اليمنيين في تركيا".

ودعا البيان "كافة الطلاب والطالبات للتوجه إلى السفارة التركية أنقرة من أجل البدء بتنفيذ مراحل التصعيد الثالثة والرابعة حتى تتحقق كافة المطالب بصرف المستحقات".

وقال البيان "لقد تحملنا وضع الحكومة اليمنية، وتجرعنا عناء الحياة المعيشية والالتزامات الملقاة على عاتقنا، لكننا وصلنا إلى مرحلة لم نعد قادرين على مواصلة الحياة الأكاديمية".

وكانت الحكومة اليمنية أعلنت عن تسليم مستحقات الطلاب اليمنيين المبتعثين في الخارج، غير انها صرفت مستحقات الطلاب في بعض الدول وتجاهلتهم في دول أخرى ومنهم الطلاب اليمنيين في تركيا.